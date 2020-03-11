اعتقال متهم قام بقتل مواطن غربي  كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل مواطن غربي المحافظة .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الجرائم تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل مواطن في قضاء الحر 11 كم غربي المحافظة “.

وأوضح إن “المتهم اعترف بارتكابه الجريمة لوجود خلافات فيما بينهم “، مبينا إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القضائية بحقه وفقا” لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل “.