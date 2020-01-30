اعتقال متهم سرق ( 9 ) الآف دولار من احد معارض سيارات كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. قال مصدر أمني في شرطة كربلاء، مساء الخميس، إن مفارز مكافحة اجرام المحافظة تمكنت من اعتقال متهم لسرقته ( 9 ) الآف دولار من أحد معارض بيع السيارات منطقة الاسكان وسط المحافظة .

وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) بتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني تم تشكيل فريق عمل من مكافحة الاجرام لكشف ملابسات القضية بأسرع وقت ، أسفرت عن اعتقال منفذ الجريمة واعترافه بسرقة المبلغ “، مبينا إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.