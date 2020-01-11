اعتقال متهم سرق 36 مليون دينار من عجلة مواطن في كربلاء

اعتقال متهم سرق 36 مليون دينار من عجلة مواطن في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. تمكنت القوات الأمنية في كربلاء، مساء السبت، من اعتقال متهم قام بسرقة مبلغ 36 مليون دينار من عجلة احد المواطنين في المحافظة .

وقال مصدر في قيادة شرطة كربلاء لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة اجرام كربلاء تمكنت من اعتقال مواطن قام بسرقة مبلغ 36 مليون دينار من عجلة مواطن في المحافظة نوع كيا حمل بعد أن شاهد السارق المواطن يخرج من إحدى محال الصيرفة ووضع الأموال داخل العجلة “.

وبين إن “عملية الاعتقال جاءت بعد توجيه قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني بهدف فرض القانون واعتقال المطلوبين” .

وأضاف إن “المعتقل اعترف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي “.