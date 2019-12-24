اعتقال متهم حاول اغتصاب طالبة في الزبير

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، عن اعتقال متهم حاول اغتصاب طالبة اثناء عودتها من المدرسة في قضاء الزبير .

وذكر بيان صادر عن شرطة البصرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” طالبة تقدمت بشكوى على شخص حاول اغتصابها اثناء عودتها من المدرسة ، وان شرطة مركز المربد التابع الى قسم شرطة الزبير تمكن من القاء القبض على المتهم بعد التحري وجمع المعلومات “.

واشار البيان الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى القضاء ” .