(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية الخميس عن اعتقال متهم بسرقة السيارات بحوزته سبعة مفاتيح تشغيل وسلك معدني.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان “مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ونظرا لكثرة حوادث سرقة العجلات نوع بيكب حمل قديم الصنع وبعد متابعة مستمرة وجمع المعلومات الدقيقة تمكن من القاء القبض على احد المتهمين وبحوزته سبعة مفاتيح لتشغيل العجلات مع سلك معدني”.

واضاف انه “بعد الانتقال الى دار المتهم ضبط بداخلها 11 لوحة تسجيل للعجلات، مشيرا الى انه “اعترف بقيامه بسرقة خمسة عجلات نوع بيكب موديل قديم”.

وتابع انه “تم توقيفه وفق المادة ٤٤٦ ق ع”، لافتا الى ان “اعتقاله تم في منطقة المعارض بالجانب الايسر لمدينة الموصل”. (النهاية)