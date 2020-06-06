اعتقال متهم بحوزته مادة الكريستال وادوات تعاطي في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم السبت ،عن اعتقال متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي شمالي المحافظة .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مكتب مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي بالتعاون مع مركز شرطة النصر وفوج الطوارئ الخامس ، قاموا بتنفيذ عملية نوعية تمكنوا خلالها من القبض على متهم يبلغ من العمر 48 عاما يسكن مدينة النصر ، وضبط بحوزته 14 كيسا من الكريستال المخدر تزن 13 غراما ، وقوارير وادوات تعاطي ، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة العراقية والامريكية “.

واشار الى ” اتخاذ بحقه كافة الاجراءات القانونية ، وتوقيفه استنادا لاحكام قانون ممافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.