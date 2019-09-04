اعتقال متهمين يروجان عملة مزورة في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعتقلت مديرية شرطة النجدة والدوريات في ذي قار متهمين قاما بترويج عملة مزورة على اصحاب المحال التجارية في مدينة الناصرية .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لقيادة الشرطة ان ” مفارز نجدة ذي قار اعتقلت متهمين اثنين يتداولان عملة مزورة من فئة 25 الف دينار في اسواق الناصرية ، وضبطت بحوزتهما مبلغ قدره مليون ومائة وخمسة وعشرون الفا “.

ونوه البيان الى ” احالتهما الى الجهات التحقيقية تمهيدا لعرضهما امام المحاكم المختصة “.