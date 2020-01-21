اعتقال متهمين قتلا شخصين لسرقة شركة صيرفة في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهمين اثنين قاما بعملية سطو مسلح على شركة للصيرفة مركز المدينة لسرقة 300 مليون دينار اسفرت عن مقتل حارس وموظف في الشركة .

وقال مدير مكافحة الاجرام في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) بعد حصول حادث قتل وسطو قرب “فلكة سيد جودة” ليل امس الاثنين وجه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية بأقصى سرعة وإيصال المجرمين إلى العدالة “.

وأضاف “فور ورود الاخبار بتعرض شركة صيرفة لعملية سطو قام بها شخصان بارتكاب جريمتهم حيث تحركت مفارز شرطة كربلاء وفرضت طوقا أمنيا حول منطقة الحادث الذي أودى بحياة شخصين اثنين من عمال الشركة “،

واشار إلى ان المتهمين قاما ” بمحاولة فتح القاصة لسرقة الأموال التي بداخلها الا ان يقظة مفارز الشرطة التي وصلت خلال دقائق إلى محل الجريمة حال دون ذلك “.

من جهته قال مدير اعلام قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي إنه “تم أخذ البصمات وصور الكاميرات وتم التعرف على المتهمين الذين كانوا يعملون كهربائيين استغلوا معرفتهم بالحارس ودخلوا إلى مقر الشركة وقاموا بقتل الحارس والعامل باستخدام العصا الغليظة والخنق والاخر خنق وطعن بالسكين “،

واوضح إن “المتهمين حاولوا الهرب لكن بعد القبض عليهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل شخصين من الشركة لغرض الحصول على الأموال التي تقدر ب300 مليون “.