اعتقال متهمين عراقي وسوري على خلفية اغتيال قاسم سليماني

(المستقلة)… اعتقلت الاجهزة الامنية، اليوم السبت، متهمين اثنين عراقي وسوري، وباشرت التحقيق مع مسؤول الاستخبارات في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر أمني للـ(المستقلة) كما ” يتم التحقيق مع طاقم الطائرة التي أقلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى العاصمة بغداد، حيث قتل في غارة أميركية”.

وذكر أن “الاجهزة الامنية باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل زيارة قاسم سليماني ومجريات الأحداث لحين مقتله”.

يذكر ان سليماني، اغتيل فجر امس الجمعة، بغارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي قادما من العاصمة السورية دمشق.(النهاية)