اعتقال  متهمين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في محافظة كربلاء قبل ايام طعنا بالسكاكين “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز جرائم كربلاء تمكنت في ساعة متقدمة من ليلة امس، من القبض على متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في حي رمضان بالمحافظة قبل أيام “.

وأوضح إن “المعتقلين كانا يعملان عاملي بناء مقابل بيت المجنى عليه وحامت الشبهات حولهم ، بعد تشكيل فريق عمل من قبل مدير الجرائم وضباط ومنتسبين اكفاء لكشف خيوط الجريمة واستحصال أمر قضائي “.

وأضاف المصدر إن “جرائم كربلاء اقتادت المعتقلين الى احد المراكز الامنية لإجراء التحقيقات اللازمة بعد اعترافهما بالجريمة ، تمهيدا لإحالتهما الى القضاء وفق مادة القتل العمد 406 من قانون العقوبات العراقي “.

وأشار الى إن “عملية الاعتقال تمت وفق معلومات أمنية دقيقة ، وبتوجيه وزير الداخلية ، وبإشراف قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

يذكر إن ” مصدر أمني أعلن في وقت سابق، بأن مسلحين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل صاحبة الصالون، في ساعة متأخرة من ليل (الأحد ، الاثنين ) ، وسط مدينة كربلاء، وقاموا بقتلها “.