اعتقال متهمين حاولا استدراج صبي لاغتصابه في الرفاعي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت قيادة شرطة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن اعتقال متهمين اثنين حاولا استدراج صبي يبلغ من العمر عشر سنوات لاغتصابه عن طريق لعبة البوبجي ، في قضاء الرفاعي شمال المحافظة .

وقال بيان صادر عن القيادة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” والد الصبي تقدم بشكوى الى مركز شرطة الرفاعي يدعي ان شخصين يحاولان استدراج ولده خارج المنزل من خلال مراسلته عبر لعبة البوبجي “.

وتابع البيان ” شُكل فريق عمل باشراف مدير قسم شرطة الرفاعي العميد حاتم شمخي جبر وضابط المركز ، الذي قام بالتواصل مع المتهمين واستدارجهما والقاء القبض عليهما ، وضبط بحوزتهما الة جارحة واجهزة نقال تحتوي على المحداثات التي جرت مع الصبي “.

ولفت البيان الى ” تدوين اقوال المتهمين بالاعتراف قضائيا بمحاولتهما استدراج الصبي لاغتصابه ، وتوقيفهما من قبل قاضي التحقيق استنادا لاحكام المادة 396 من قانون العقوبات العراقي “.