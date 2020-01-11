اعتقال متهمين بسرقة دار مواطن في كربلاء

( المستقلة )/علي النصر الله /.. أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، مساء السبت، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال متهمين بالجرم المشهود في سرقة دار احد المواطنين في حي الصحفيين وسط المدينة .

وقال مصدر أمني لـــ ( المستقلة ) إن ” دوريات شرطة النجدة وبالتعاون مع مفارز مكافحة الاجرام تمكنتا من اعتقال متهمان قاما بسرقة دار احد المواطنين في حي الصحفيين 3 كم عن مركز المدينة متلبسين بالجرم المشهود “.

وأوضح إن “الاعتقال من قبل القوات الأمنية جاءت اثناء التجوال الليلي، حيث شاهدوا دار مفتحة الابواب وتجلب الشك وبعد الاستفسار من الجيران تبين ان اهل الدار مسافرين الى خارج المحافظة “.

وأشار المصدر الى إن “المعتقلين اعترفا صراحة بدخولهما الدار لغرض السرقة كونهما على علم بسفر أهلها ، وإن قاضي التحقيق قرر توقيفهما وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي “.