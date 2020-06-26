اعتقال متهمين بالاعتداء على كوادر طبية في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن اعتقال متهمين اثنين بالاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية .

وذكرت شرطة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مركز شرطة مستشفى الحسين التعليمي القى القبض على متهمين بالاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى ، واحالتهما الى مركز الشرطة المختص لاكمال الاجراءات القانونية بحقهما “.

واستنكرت دائرة صحة ذي قار الاعتداء الذي حصل على الكادر الطبي في مستشفى الحسين التعليمي اثناء تاديتهم واجبهم ، مؤكدة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين على الملاكات الطبية .

وكان نقيب الأطباء قد اعلن في وقت سابق عن توقف الأطباء في المحافظة عن العمل حتى توفير الحماية اللازمة لهم بعد تكرر الاعتداء عليهم.