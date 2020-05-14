اعتقال متهمين استخداما قنبلة يدوية  اثناء مشاجرة في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله /.. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين تورطا في شجار استخدمت فيه قنبلة هجومية يدوية .

وذكر  مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “احدى دوريات شرطة النجدة  اثناء تجوالها في حي الاسرة 3 كم عن مركز المدينة  شاهدت مشاجرة بين شخصين ، وبعد التقرب من المشاجرة شاهدا قيام احد المدنيين  يرمي قنبلة يدوية على دار المواطن الاخر”.

وقال  إن “دورية النجدة قامت بنداء مركزي ، وتم تشكيل فريق عمل امني  وبتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني  ، تمكن من اعتقال المتهمين “.

وأضاف إن “المعتقلين احيلا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم  “.

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