اعتقال متهمين استخداما قنبلة يدوية  اثناء مشاجرة في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله /.. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين تورطا في شجار استخدمت فيه قنبلة هجومية يدوية .

وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “احدى دوريات شرطة النجدة اثناء تجوالها في حي الاسرة 3 كم عن مركز المدينة شاهدت مشاجرة بين شخصين ، وبعد التقرب من المشاجرة شاهدا قيام احد المدنيين يرمي قنبلة يدوية على دار المواطن الاخر”.

وقال إن “دورية النجدة قامت بنداء مركزي ، وتم تشكيل فريق عمل امني وبتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني ، تمكن من اعتقال المتهمين “.

وأضاف إن “المعتقلين احيلا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.