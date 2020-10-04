اعتقال متسول يرتدي ملابس نسائية  في كربلاء وآخر وفق مادة الارهاب 

المستقلة / علي النصر الله / .. أفادت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال متسول يجلس على كرسي متحرك يرتدي ملابس نسائية في المحافظة لغرض التسول والاستجداء بعواطف الزائرين ، في حين تمكنت نقاط التفتيش الخارجية من اعتقال مطلوب وفق المادة 4 أرهاب .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحس الامني والشكوك حول المتسولة ، أسفرت عن اعتقال المتسول الذي يرتدي ملابس نسائية ، واحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.

الى ذلك تمكنت القوات الامنية في إحدى نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) من اعتقال مطلوب قادما من أحدى المحافظات الجنوبية وفق المادة الرابعة إرهاب ، وتسليمه الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه “.