اعتقال متجاوز نبش موقع اثري في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف مفتش آثار وتراث كربلاء احمد حسن جابر، اليوم السبت، عن رفع التجاوزات الزراعية الحاصلة في المواقع الاثرية شمالي المحافظة ، واعتقال متجاوز نبش موقع أثري من قبل الأمن الوطني .

وقال جابر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ملاكات المفتشية قامت بجولات ميدانية للاطلاع على واقع التلول الأثرية في منطقة الحسينية شمال كربلاء، وحصر التجاوزات الحاصلة عليها أثناء فترة الحظر ” .

وأوضح إن “التجاوزات التي وجدت في منطقة الحسينية، هي تجاوزات زراعية في محرمات المواقع ، وتم إبلاغ المزارعين بكتب رسمية ، ورفعت التجاوزات خلال أيام ، فضلا عن وجود تجاوزات أخرى تم تحريك دعوى قضائية بشأنها فيما يخص نبش احد المواقع الاثرية ، وتم اعتقال المتجاوز من قبل الأمن الوطني ” .

وأشار جابر الى إن “التلول التي تم زيارتها في الحسينية هي تل مفلح، وتل نعمه الفواز، وتل حليس ، وتل نوح ، وتل مقبرة نوح ،وتل أبو ركيبة “.