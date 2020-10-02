اعتقال متاجر بالمخدرات شمالي ذي قار بحوزته 400 قرص مخدر

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن القاء القبض على متاجر بالمخدرات من سكنة قضاء الفجر شمال مدينة الناصرية ، وضبط بحوزته 400 قرص مخدر .

وقال بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شؤون مكافحة المخدرات القت القبض بكمين محكم على متاجر بالمخدرات اثناء محاولته تصريف كمية من المواد المخدرة في قضاء الشطرة “.

واشار الى ” ضبط بحوزته 400 قرص مخدر نوع كبتي ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه استنادا للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.