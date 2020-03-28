اعتقال عنصر امني ينتحل صفة ضابط في كربلاء وضبط رشوة 3500 دولار 

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفادت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء ، مساء السبت ، بأن مفارز المديرية تمكنت من اعتقال عنصر امني ينتحل صفة ضابط بتهمة تعيين المواطنين على ملاك دوائر الدولة في المحافظة ، وضبط مبالغ مالية 3500 دولار كرشوة بحوزته .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) توفرت ” معلومات امنية مفادها ، قيام عنصر امني ينتحل صفة ضابط ، يأخذ مبالغ مالية من المواطنين، لغرض التعيين على ملاك دوائر الدولة “.

واضاف إن “عملية الاعتقال، استندت على استحصال موافقات قضائية ، وتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي ( حسن عبد فزيع الغنامي ) وبأشراف ومتابعة مدير الشؤون الداخلية في كربلاء العميد الحقوقي ( خضير الصافي ) “.

واشار الى إن “المتهم اعترف ابتدائيا وقضائيا استلامه مبلغ 3500 دولار كرشوة ، وأن قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق احكام المادة 307 من قانون العقوبات “.