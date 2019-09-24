اعتقال عصابة للسطو المسلح شمالي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلن قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء احمد زويني ، اليوم الثلاثاء، عن تمكن القوات الأمنية من اعتقال عصابة للسطو المسلح ومتخصصة بسرقة دور المواطنين شمالي المحافظة .

وقال زويني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الاجرام تمكنت من اعتقال عصابة للسطو المسلح مكونة من ثلاثة اشخاص متخصصة في سرقة دور المواطنين في قضاء الحسينية شمالي المدينة وضبط عشرة ملايين دينار ومخشلات ذهبية “.

وأضاف إن “عملية الاعتقال استندت لمعلومات امنية عن العصابة “، مؤكدا إن “العصابة اعترفت القيام بالسطو المسلح ودونت اعترافاتهم قضائية وأحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.