اعتقال عصابة لسرقة حقائب النساء في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن تمكن مفارز القوات الأمنية من اعتقال عصابة مكونة من أربعة أشخاص يقومون بعملية سرقة حقائب النساء في مناطق متفرقة من المحافظة .

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة أجرام محافظة كربلاء تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من أربعة اشخاص يقومن بسرقة حقائب النساء في الأسواق العامة بواسطة دراجة نارية ويقومون بالهرب “،

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى شكاوى من النساء ونصب كمائن للسارقين “. وأضاف إن “العصابة اعترفت بقيامها بعمليات السرقة في مناطق متفرقة من المحافظة وتم أحالتهم للقضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.