اعتقال عصابة لتجارة المخدرات واصابة ثلاثة منتسبين لقسم مخدرات كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال مصدر امني في شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، إن مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من ( 5 ) اشخاص متخصصة بتجارة المخدرات ، واكد اصابة ثلاثة منتسبين من قسم المخدرات بعد مواجهة مع العصابة “.

وذكر المصدر الامني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “جميع افراد العصابة من النازحين لمحافظة كربلاء “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت لمعلومات امنية بعد حصول اوامر قضائية “. واضاف إن “المفارز الامنية ضبطت مواد مع العصابة عبارة عن حبوب مخدرة متنوعة، مع أسلحة نارية وآلات جارحة بعد اصابة ثلاثة منتسبين في مواجهات مع أفرادها ، إضافة لأدوات تعاطي المخدرات “،

مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.