اعتقال عصابة قتلت مدير على مؤسسة اعلامية ببغداد

( المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد عن اعتقال عصابة مكونة من خمسة متهمين قتلت مشرفا على مؤسسة اعلامية غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الخميس ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض علىالعصابة الاجرامية المكونة من خمسة متهمين والذين قاموا باغتيال المرحوم (نزار ذنون الطائي) المشرف العام لمؤسسةاعلامية في منطقة حي الجامعة“.

وأضافت، أن “بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا عن قيامهم باطلاق النار على المجنى عليه، كما اعترفوا عن جرائماغتيال اخرى وجرائم تهديد وابتزاز، وقد عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة(٤٠٦ – ١ – أ) من قانون العقوبات العراقي“.( النهاية)