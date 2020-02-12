(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال عصابة قامت بخطف شخص شرقي بغداد.

وقال الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “مفارز مكتب حسينية المعامل في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين لقيامهم بخطف شخص شرقي العاصمة بغداد”.

وأضاف أنه “وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بجريمة الخطف”، مؤكدا أنه “تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٢١ ق.ع)”. (النهاية)