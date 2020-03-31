اعتقال عصابة سرقت 6 ملايين دينار في كربلاء

(المستقلة) / علي النصر الله / .. كشف مصدر في قيادة شرطة كربلاء، مساء الاثنين ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال عصابة نفذت عملية سرقة 6 ملايين دينار  لدور احد المواطنين جنوبي المحافظة .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الجرائم في كربلاء تمكنت من اعتقال عصاب مكونة من ثلاثة اشخاص قاموا بعملية سرقة 6 ملايين دينار من احد دور المواطنين في منطقة البهادلية 3 كم جنوبي مركز المدينة ” ،

واوضح إن “عملية الاعتقال بعد اعتراف العصابة بالسرقة ، كانت بمتابعة شخصية لقائد الشرطة اللواء احمد زويني  “.

واشار الى إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.

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