اعتقال عصابة سرقت اكثر من (7) آلاف دولار أمريكي في كربلاء

اعتقال عصابة سرقت اكثر من (7) آلاف دولار أمريكي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، اعتقال عصابة مكونة من رجل وامرأة قاما بسرقة أكثر من (7) آلاف دولار أمريكي ومليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي و مستمسكات رسمية .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم الجرائم في كربلاء تمكن وخلال ساعة من السرقة دور احد المواطنين في منطقة الابراهيمية 14 كم شرقي كربلاء من اعتقال العصابة وضبط المسروقات بحوزتهم “.

وأضاف إن “المعتقلين اعترفوا بسرقتهم ، وتم احالتهم للقضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحوزتهم “.