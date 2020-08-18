اعتقال عصابة حاولت ادخال مخدرات الى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من اربعة متهمين من خارج المحافظة،بينهم أمرأة، حاولوا دخول مخدرات نوع كريستال الى المحافظة.

وذكر مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “العصابة مكونة من ثلاثة رجال والرابع كانت من النساء ومن سكنة أحدى المحافظات ، دون ذكرها “.

وقال إن “مفارز قسم المخدرات تمكن من اعتقال العصابة وهم يحاولون ادخال مخدرات وضبط بحوزتهم 206 غرام من مادة الكريستال المخدرة “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق مادة المخدرات من القانون العراقي “.