اعتقال عصابة تتاجر ببيع وشراء العاملات والمدبرات الأجنبيات ببغداد

(المستقلة)… أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن اعتقال عصابة تتاجر ببيع وشراء العاملات ومدبرات المنازل الأجنبيات.

وذكر بيان للمديرية وتلقته (المستقلة) أن “مفرزة من مديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض تمكنت من إلقاء القبض على عصابة نصب واحتيال تتكون من (٤) متهمين عراقيين، و( ١٦ ) أجنبيا في منطقة الكرادة، لقيامهم بالمتاجرة ببيع وشراء العاملات ومدبرات المنزل الأجنبيات”.

وأضافت، أن “المتهمين الذين القي القبض عليهم سيتم تسفير الأجانب خارج الأراضي العراقية، ومحاسبة الآخرين وفق القانون”.

ودعت المديرية المواطنين الى “عدم إيواء العمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة العراقي، وكذلك عدم التعامل مع السماسرة والشركات الوهمّية التي تتاجر بالعمال، وإبلاغ السلطات عنهم لينالوا جزاءهم العادل”. (النهاية)