اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، إن “مفارز الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من أربعة متهمين نصفهم نساء يتاجرون بالمخدرات في المحافظة “.

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة تمكن من اعتقال على عصابة مكونة من اربعة اشخاص رجلين وامرأتين يحاولون إدخال مواد مخدرة الى المدينة “.

وأشار الى إن “المعتقلين ، ضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة بحوالي ( نصف كيلو غرام )، وحبوب مخدرة نوع (صفر واحد ) أضافة الى (670 ) قرصاً مع تسعة اقراص مؤثرات عقلية نوع (وارفارين ) “.

وأضاف إن “المعتقلين ، اعترفوا بالمتاجرة بالمواد المخدرة ، وتم أحالتهم الى الجهات القضائية لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون المتاجرة بالمخدرات ” .