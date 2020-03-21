اعتقال شخص قتل مواطن اثر خلاف عائلي جنوبي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افادت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، بإن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم نفذ عملية قتل مواطن اثر خلاف عائلي جنوبي المحافظة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) بعد إن ” استخبرت مفارز شرطة كربلاء بوجود حادث قتل وجه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث “.

وأوضح إن ” الحادثة جرت بين المجني عليه وهو زوج خالة الجاني وبعد خلافات عائلية حاده بينهم بسبب الارث ومشاكله مما دفعه للقيام بجريمة القتل “.

واضاف إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال المتهم بعد مطاردة من قبل القوات الامنية واعتقاله في منطقة الحزام الاخضر “.

واشار الى إن “المعتقل اعترف بقتل زوج خالته في سوق حي الوفاء 8 كم جنوبي المحافظة ، لرفضه إرجاع الأموال العائدة له رغم مطالبته له مرارا وتكرارا “، مبينا إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.