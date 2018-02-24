القبض على منتحل صفة رتبة بالجيش وعلى عصابتي اتجار بالبشر ببغداد

(المستقلة)…أفادت قيادة عمليات بغداد يوم السبت بالقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في الجيش العراقي بإحدى ارقى المناطق في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم ان القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي ويحمل هويات مزورة ضمن منطقة المنصور، منوهة الى انه تمت احالته الى الجهات التحقيقية المختصة مع مبرزاته الجرمية.

وفي بيان ثان قالت القيادة ان القوات الامنية تمكنت في اللواء (44) فرقة المشاة الـ (11) من القاء القبض على متهم صادر بحقه امر قضائي وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الاعظمية.

وتابعت ان قوة من فوج طوارئ بغداد الثامن تمكنت من القاء القبض على عصابة مؤلفة من ثلاثة مجرمين متهمين بالاتجار بالبشر وتحرير المجني عليها، في منطقة الكاظمية، تم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة.(النهاية)