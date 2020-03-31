اعتقال شخص اطلق النار على قوة تحمي مجمع معزول من الكورونا بأربيل

( المستقلة)… اعتقلت قوة امنية احد سكان مجمع سكني في اربيل فُرض عليه حجر صحي بسبب تفشي فيروس كورونا، لاعتراض بالرصاص الحي على الاجراءات المتخذة.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إن احد سكان مجمع سيبيران في قضاء خبات باربيل، فتح النار من سلاح رشاش ظهر اليوم على القوة الامنية المكلفة بحماية المجمع.

واضافت، ان القوة الامنية تمكنت من اعتقال المنفذ عقب الهجوم، الذي اعترف ان هجومه جاء بسبب رفضه اجراءات الحجر على المجمع حيث يسكن.

وقالت ان الحادث لم يوقع اصابات.

وقررت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم 22 آذار الجاري وضع مجمع سيبيران التابع لقضاء خبات الواقع غربي اربيل في الحجر الصحي.

وقرار الوزارة جاء بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير رسمية، من ايران ومن ثم الى السليمانية مروراً الى المجمع من دون الخضوع للفحص او الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا، ليتضح بعدها إصابته بالفيروس ، مبينا ان الوزارة تجري عملية فحص لسكان المجمع البالغ عددهم اكثر من 5 آلاف شخص.( النهاية)