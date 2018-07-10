اعتقال شخص ادعى أنه “المسيح” + فيديو

(المستقلة)… اعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال شخص ادعى انه “المسيح”.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الامن الوطني تمكنت من اعتقال المتهم طارق هاشم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية غريب بغداد”.

واضافت القيادة ان “هذا الشخص ادعى انه السيد المسيح وروج لهذا من خلال مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة الى ان “اعتقاله جاء من أجل القضاء على ظاهرة الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب”.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه ادعاء احد الاشخاص بانه السيد المسيح (عليه السلام).(النهاية)