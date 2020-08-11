اعتقال شخصين قاما بسرقة أحدى  محطات تزويد الوقود  شمالي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، اعتقال شخصين قاما بعملية سرقة أحدى محطات الوقود شمالي المحافظة وسرقة 13 مليون دينار .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مديرية جرائم كربلاء وبالتعاون مع جرائك الحسينية تمكنتا من اعتقال شخصين قاما بسرقة 13 مليون دينار من احدى محطات تزويد الوقود في ناحية عون 11 كم شمالي كربلاء “.

وأوضح إن “المعتقلين اعترفا قيامهما بعملية السرقة بعد استحصال أمر قبض قضائي ، وضبط المبلغ المسروق “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما “.