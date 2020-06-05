اعتقال شخصين اطلقا النار على أربعة مواطنين غربي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بإطلاق النار على ( 4 ) مواطنين غربي المحافظة ، إضافة الى دهس عنصر أمني “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قوة وأمن الملاعب في المحافظة تمكنت من اعتقال متهمين يستقلان دراجة نارية ، قاما بإطلاق النار على 4 مواطنين من سلاح ناري ، قرب المستشفى التركي في قضاء الحر 11 كم غربي المحافظة ، دون ذكر المزيد من التفاصيل “.

وأوضح بعد “مطاردة أصحاب الدراجة قاموا بدهس منتسب أمني يعمل في حماية المستشفى التركي “.

وأضاف إن “القوة الامنية تمكنت من اعتقال الشخصين ، وضبط السلاح الناري ، تم تسليمها الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة معهم “، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.