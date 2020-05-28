اعتقال سبعة من تجار المخدرات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ( 7 ) تجار مخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة ، وضبط ما بحوزتهم من المواد المخدرة “.

وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم المخدرات في المحافظة تمكن من اعتقال ( 7 ) تجار مخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة ، وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وادوات تعاطي،”.

وقال إن “عملية الاعتقال استندت لمعلومات أمنية ، وتحري بأوامر قبض قضائية ، وجهود استثنائية خلال الايام الماضية “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق قانون مكافحة المخدرات “.