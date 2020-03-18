اعتقال سبعة متهمين بالتلاعب باسعار المواد الغذائية في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار ، الاربعاء ، عن اعتقال سبعة متهمين بالتلاعب باسعار المواد الغذائية .

وذكرت الشرطة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية المنظمة القت القبض على سبعة متهمين برفع اسعار المواد الغذائية والخضروات المحلية ، واستيراد مواد محظورة “.

واشار البيان الى ” احالة المتهمين الى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق معهم وفق المادة (466) من قانون العقوبات العراقي “.