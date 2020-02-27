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اعتقال  سبعة اجانب دخلوا كربلاء بطرق غير قانونية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت الشرطة الدولية التابعة الى قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن مفارز القسم وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنا من اعتقال سبع اجانب دون ذكر جنسياتهم  دخلوا المحافظة بطرق غير قانونية .

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وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الشرطة الدولية والمخابرات وقسم الامن السياحي فتحا تحقيقا عن كيفية دخول الاجانب كربلاء ، والطرق التي سلكوها  دون ذكر المزيد من التفاصيل  “، مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.

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