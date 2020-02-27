اعتقال  سبعة اجانب دخلوا كربلاء بطرق غير قانونية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت الشرطة الدولية التابعة الى قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن مفارز القسم وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنا من اعتقال سبع اجانب دون ذكر جنسياتهم دخلوا المحافظة بطرق غير قانونية .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الشرطة الدولية والمخابرات وقسم الامن السياحي فتحا تحقيقا عن كيفية دخول الاجانب كربلاء ، والطرق التي سلكوها دون ذكر المزيد من التفاصيل “، مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.