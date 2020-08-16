اعتقال سائق سيارة حاول إدخال مشروبات كحولية الى كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفادت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كربلاء ، مساء الاحد ، إن “مفارز المديرية تمكنت من اعتقال سائق سيارة من أحدى المحافظات في احدى نقاط التفتيش الامنية ( السيطرات ) الخارجية حاول إدخال مشروبات كحولية ، وأكدت ضبط 204 قنينة مشروبات كحولية .

وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) توفرت لدينا معلومات حول نية أحد الأشخاص الدخول باتجاه المحافظة وبحوزته مشروبات كحولية، وعلى الفور تم تشكيل مفرزة من قبل المديرية واعتقاله في احد نقاط التفتيش الامنية الخارجية “.

وأوضح بأنه تم ضبط “بحوزته (١٩٠) قنينة مشروب كحولي ، و( ١٤) قنينة من نوع آخر داخل عجلته وقد تم تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه “.