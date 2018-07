اعتقال “راقصة إنستغرام” يشعل الجدل في إيران

(المستقلة)..اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية عدداً من الراقصات غير المحترفات من بينهن فتاة في عمر الثامنة عشرة، بعد أن نشرن فيديوهات رقصهن عبر تطبيق موقع “إنستغرام” حيث اعتبرتها السلطات تحديا جديدا من الجيل الجديد ضد “قيم الثورة” التي تمنع الرقص والغناء.

وجلبت مقاطع الرقص حسب اعترافات مائدة هجبري أكثر من ست مئة ألف متابع خلال يومين في صفحتها بإنستغرام حيث بث التلفزيون الإيراني مقاطع من “اعترافاتها” بالرقص مما أثار ضجة وغضبا كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين هشتاغين دعما للفتاة التي عرفت بـ”راقصة إنستغرام” تحت عنوان ‌‌”#مائده_هژبری و ‌‌#برقص_تا‌_برقصیم” (ارقص كي نرقص).

Maeade got arrested & forced to give confession in #Iran TV simply for her Insta dancing posts. That’s true, If you want to be yourself you can’t live under Islamic laws.

Our girls are fighting for their rights

زنده باد #مائده_هژبرى#برقص_تا_برقصیم#رقص_جرم_نیست#رقاص_فاسد_نیست pic.twitter.com/c8LWz5xiFW

— Ardeshir Zarezadeh (@Ardeshirz) July 8, 2018