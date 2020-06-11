اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن “مفارز قسم المخدرات تمكنت من اعتقال ( 5 ) أشخاص يقومن بالمتاجرة بالمخدرات نوع كريستال في المحافظة وضبط سلاح ناري يستخدم في عملية توزيع المخدرات لحمايتهم .

وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال ، وسلاح ناري ألي رشاش واعتدة “.

وقال إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق قانون مادة المخدرات “.