اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن “مفارز قسم  المخدرات تمكنت من اعتقال ( 5 ) أشخاص يقومن بالمتاجرة بالمخدرات نوع كريستال في المحافظة وضبط  سلاح ناري يستخدم في عملية توزيع المخدرات لحمايتهم  .

وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال ، وسلاح ناري ألي رشاش واعتدة  “.

وقال إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق قانون مادة المخدرات “.

التعليقات مغلقة.