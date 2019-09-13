اعتقال حدث ارتكب 11 سرقة في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال حدث مطلوب للقضاء ارتكب (11) جريمة سرقة في مناطق مختلفة من قضائي الناصرية وسوق الشيوخ بالاشتراك مع عدد من المتهمين .

وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز شرطة الفداء اعتقلت متهم يبلغ من العمر (17) عاما صادر بحقه امر قبض قضائي وفق المادتين (443) و (444) من قانون العقوبات العراقي “.

واشار البيان الى ان ” المتهم اعترف بقيامه مع عدد من المتهمين الاخرين بارتكاب (11) سرقة تضمنت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية و (7) دراجات نارية اضافة الى (100) طير حمام “.