اعتقال ثمانية اشخاص تسللوا الى كربلاء عبر الطرق الريفية

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء السبت ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثمانية اشخاص مخالفين لقرار حظر التجوال من المحافظات تسللوا الى المحافظة بطرق غير قانونية وعبر البساتين والارياف ، دون ذكر أسباب التسلل والغاية منها “.

وأضاف زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات القضائية لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم ، طبقا لقرارات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا “.