اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا باعتداء على الكوادر الطبية في كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله/ .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء الاحد، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء على الكوادر الطبية والصحية في مدينة الحسين الطبية .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) “فور حصول حادث الاعتداء على الكوادر الطبية تمكنت القوات الامنية من اعتقال شخصين متهمين في الحال والثالث لاذ بالفرار “.

واضاف بعد “التحري تم اعتقال المتهم الثالث، وتم احالتهم الى القضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.

من جانب اخر أصدرت قيادة شرطة كربلاء بيان بشأن ما تعرضت له من هجمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، جاء فيه “في الوقت الذي تعمل فيه قواتنا الامنية في كربلاء المقدسة بكل طاقاتها وجهدها لحماية جميع فئات المجتمع وهذا من صميم واجباتهم ومن بينها الكوادر الطبية ،نستغرب من اصدار بيان منسوب الى الأطباء المقيمين في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية حول ادعاءات لا صحة لها على أرض الواقع “.

واشار البيان الى ” نشر معلومات غير دقيقة ومنها ( قيام مسؤول في مركز شرطة المستشفى بالتدخل في عملهم ووصول متأخر للشرطة لحظة وقوع الحادث داخل المستشفى حسب ادعائهم ) .

وأوضح إن “ما تم ذكره في صفحات التواصل الاجتماعي هو غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة وهذا اجحاف بحق رجال شرطة المستشفى “.

واوضح البيان إن ” رجال مركز شرطة المستشفى كانوا ملتزمين في عملهم المهني وهو توفير الحماية للمواطنين والكوادر الطبية كافة وانهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع في تعاملهم المهني والاخلاقي وانهم سارعوا على الفور بالوصول الى مكان الحادث لكونه يقع ضمن بناية نفس المستشفى “.

وأكد بأنهم شرعوا “فورا” باتخاذ اجراءاتهم الشرطوية ومن ثم حضور مدير قسم شرطة البلدة العميد سامي الهلالي واشرافه شخصيا على مجريات التحقيق ولم يكن هناك اي تدخل في عمل الاطباء مطلقاً “.

واضاف أننا “نعرف طبيعة واجباتنا وعملنا المهني وتربطنا علاقة طيبة مع جميع العاملين من الكوادر الطبية والصحية والادارية والخدمية داخل المستشفى “.

وذكر البيان ان قيادة الشرطة تنتظر “من دائرة صحة كربلاء بيان موقفها من هذا التشهير الذي تعرضت له قواتنا الامنية في مواقع التواصل الاجتماعي من كوادرهم الطبية ان صح ذلك “.