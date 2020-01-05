اعتقال ثلاثة اجانب سرقوا مبالغ مالية من دور احد مواطني  كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، مساء الاحد، عن تمكن القوات الامنية من اعتقال ثلاثة اجانب يعملون في المحافظة قاموا بسرقة مبالغ مالية تقدر بــ 20 الف دولار واكثر من مليون دينار عراقي من دار احد المواطنين .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ( المستقلة ) إن ” مفارز مكافحة الإجرام تمكنت من اعتقال متهم يحمل جنسية اجنبية يعمل بصفة خادم في بيوت احد المواطنين لقيامه بسرقة مبالغ ماليه تقدر بــ20 الف دولار ومليون و300 الف دينار عراقي بمساعدة اثنين من أصدقائه من نفس الجنسية دون ذكر الدولة التي ينتمون اليها “.

واوضح المصدر إن ” إحدى العوائل تقدمت بشكوى وادعت سرقة مبلغ مالي من دارهم بعد خروجهم لزيارة المقابر في محافظة كربلاء”، مشيرا الى أنه “بعد تدوين افادة المشتكين سرعان ما عمل فريق العمل وبإشراف قائد الشرطة اللواء احمد زويني للتحقيق بالقضية وكشف المجرمين بأسرع وقت ممكن “.

واشار الى إن “المعتقلين احيلوا الى القضاء لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.