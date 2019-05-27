اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في صلتهم بتفجير ليون

(المستقلة)..أعلنت السلطات الفرنسية، الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بتفجير الطرد المفخخ، في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي، والذي أوقع 13 جريحا.

ويتم التعامل مع القضية في إطار تحقيق في عمل إرهابي بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إصابة عدد كبير من الناس لاحتوائها على براغ وكرات معدنية.

وقال مصدر في الشرطة إن المعتقلين الثلاثة هم طالب جامعي ليس له سجل سابق لدى الشرطة، وقاصر جزائري يدرس في مدرسة ثانوية في ليون، وأمرأة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستتوف كاستانير ، قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر القبض على المشتبه به الأول قائلا: “إيقاف المشتبه فيه في عملية الطرد المفخخ، أحيي جهود فرق مكافحة الإرهاب، والشرطة القضائية”.

فيما صرح عمدة مدينة ليون جيرار كولومب لوسائل إعلام فرنسية عن القبض على رجل ثاني له صلة بعملية التفجير، وقال كولومب، إن المشتبه فيه الثاني هو طالب إعلام ألي ألقي القبض عليه بهدوء بعد نزوله من حافلة.

وكانت شرطة مدينة ليون قد قامت، يوم السبت، بنشر صور المشتبه فيه الرئيسي، وتظهر الصور رجلا يرتدي قبعة ونظارات شمسية ويحمل حقيبة وهو يركب دراجة.

وطلبت ممن تمكن التعرف عليه الإتصال بمصالحها، وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه رجل في الثلاثينيات من العمر، ويرجح أن يكون أوروبيا أو من شمال إفريقيا.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أنه جرى العثور على آثار حمض نووي (دي.إن.إيه) على حقيبة في موقع التفجير.

ووقع التفجير يوم الجمعة مساء في شارع فيكتور هيغو، في قلب مدينة ليون، قرب محل سلسلة مخابز شهيرة، وأوقع 13 جريحا.

المصدر: Euronews