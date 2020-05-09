اعتقال ثاني عصابة تتاجر بالمخدرات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء السبت ، عن اعتقال عصابة ثانية للمتاجرة بالمخدرات مكونة من سبعة أشخاص في المحافظة ، ومحافظ كربلاء يوعز بتكريم فريق العمل الذي اعتقل العصابتين .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ” ني تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من اعتقال عصابة ثانية للمتاجرة في المخدرات مكونة من ( 7 ) اشخاص “.

وأوضح إن ” عملية الاعتقال كانت بجهود مميزة وبعد صدامات مسلحة مع كافة أفراد العصابة “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق مادة المخدرات “.

الى ذلك ، أوعز محافظ كربلاء ورئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة نصيف الخطابي بتكريم فريق العمل الامني لاعتقاله العصابتين ، كما وأشاد بالعمل الميداني لقائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني ومتابعته الشخصية لهذه العملية “.