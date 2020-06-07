اعتقال  تاجر مخدرات واثنين من المروجين في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين لبضاعته في المحافظة “.

وذكر المصدر في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم المخدرات تمكن من اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين للبضاعة ، وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة نوع كرستال مع أدوات تعاطي “.

وقال إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق مادة المخدرات “.