اعتقال  تاجر مخدرات واثنين من المروجين في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين لبضاعته في المحافظة “.

وذكر  المصدر في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم المخدرات تمكن من اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين للبضاعة  ، وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة نوع كرستال مع أدوات تعاطي  “.

وقال إن “المعتقلين  أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق مادة المخدرات “.

 

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