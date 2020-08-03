اعتقال تاجر مخدرات  في كربلاء وضبط  ( 3 ) الاف حبة مخدرة بحوزته

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات من المحافظات قادما الى كربلاء وضبط بحوزته ( 3 ) الاف حبة مخدرة وربع كيلو غرام من مادة الكريستال .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “أحدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) القاطع الجنوبي لقضاء الهندية 30 كم عن كربلاء تمكنتا من اعتقال تاجر مخدرات قادم بدراجة نارية من أحدى المحافظات “.

وأوضح المصدر أن “المعتقل ضبط بحوزته ( 3 ) الاف حبة مخدرة و ( 250 ) غرام من مادة الكريستال “. وأضاف إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق مادة المخدرات “.

وأكد المصدر إن “قيادة الشرطة مستمرة في سعيها الدؤوب لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين ، واعتقال كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها أو إدخال هذه المؤثرات العقلية الى داخل كربلاء “.