اعتقال تاجر حبوب مخدرة في كربلاء بحوزته 42 الف حبة

( المستقلة )/علي النصرالله/.. أفادت وزارة الداخلية ، مساء السبت ، بأن مفارز القوات الأمنية تمكنت من اعتقال تاجر للحبوب المخدرة في محافظة كربلاء ، وضبط بحوزته 42 الف حبة مخدرة .

وقال مصدر أمني لـــ ( المستقلة ) إن ” مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال تاجر حبوب مخدرة وضبط بحوزته 42 الف حبة مخدرة “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات استخباراتية من قبل المصادر “، مبينا إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقه وتسليم الحبوب المخدرة وفق محضر اصولي “.