اعتقال بائع غاز دهس شقيقتين صغيرتين وحاول الهرب
( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، مساء السبت ، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال سائق بيع قناني الغاز حاول الهرب بعد قيامه بحادث دهس لشقيقتين صغيرتين في أحد أحياء المحافظة .
وقال المصدر في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز شرطة النجدة في المحافظة واثناء تجوالها اليومي في أحد أحياء المحافظة شاهدت حادث دهس طفلتين صغيرتين وهروب سائق سيارة بيع قناني الغاز ، وتم ملاحقته واعتقاله .
وأوضح المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة احدى الطفلتين،فيما نقلت شقيقتها بحالة حرجة الى المستشفى العام “.
وأضاف إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.
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