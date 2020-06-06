اعتقال بائع غاز دهس شقيقتين صغيرتين وحاول الهرب

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، مساء السبت ، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال سائق بيع قناني الغاز حاول الهرب بعد قيامه بحادث دهس لشقيقتين صغيرتين في أحد أحياء المحافظة .

وقال المصدر في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز شرطة النجدة في المحافظة واثناء تجوالها اليومي في أحد أحياء المحافظة شاهدت حادث دهس طفلتين صغيرتين وهروب سائق سيارة بيع قناني الغاز ، وتم ملاحقته واعتقاله .

وأوضح المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة احدى الطفلتين،فيما نقلت شقيقتها بحالة حرجة الى المستشفى العام “.

وأضاف إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.